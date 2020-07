Boxe: Russo e compagni in ritiro dal 13 luglio Gli azzurri si ritroveranno al Centro Nazionale di Assisi

Saranno ventidue gli azzurri impegnati nel training camp in programma al Centro Nazionale di pugilato di Assisi dal 13 al 25 luglio. Il gruppo comprende dieci under 22 e dodici pugili Elite tra cui spuntato i nomi dei campani Clemente Russo, Aziz Abbes Mouhiidine, Vincenzo Mangiacapre e Francesco Maietta.

Il gruppo sarà allenato dal direttore Tecnico Giulio Coletta, dal tecnico Sumbu Kalambay e dal preparatore atletico Tiziano Bartocci. Questi lunghi ritiri estivi sono importanti sia per i pugili esperti che per i più giovani. Lo slittamento dei Giochi Olimpici di Tokyo e la cancellazione delle altre competizioni, hanno costretto il gruppo azzurro ad impostare il lavoro in un modo diverso dal solito.

Sarà un lungo anno di preparazione in vista delle Olimpiadi, ma prima bisognerà staccare il pass per volare in Giappone. Impresa non facile, per questo è vietato sbagliare ogni minimo particolare.