La Juvecaserta denuncia: furto di rame al PalaMaggiò Il club bianconero: "Struttura senza corrente. Un atto che non aiuta la nuova proprietà"

Lo Sporting Club Juvecaserta si ritrova con il PalaMaggiò senza corrente elettrica a causa del furto di rame e batterie dalla cabina elettrica dell'impianto sportivo di Pezza delle Noci. È stata la stessa società bianconera a denunciare quanto accaduto a Castel Morrone con una nota sui canali social del club: "Lo Sc JuveCaserta rende noto che degli sconosciuti hanno rubato il rame e le batterie del gruppo elettrogeno di emergenza dalla cabina elettrica del Palamaggiò lasciando quindi senza corrente l'intera struttura. - si legge nel comunicato del sodalizio presieduto da Nicola D'Andrea - Un atto deliquenziale o vandalico che di sicuro non aiuta la nuova proprietà a lavorare bene per il futuro della JuveCaserta. La speranza è che ci possa essere unità di intenti per poter arrivare tutti insieme a determinati obiettivi". Per gli aspetti di campo, D'Andrea è al lavoro per il ricorso sulla penalizzazione notificata nei giorni scorsi (-3 in classifica per il ritardo del pagamento dell'ultima rata FIP).

Foto: pagina ufficiale Facebook Sporting Club Juvecaserta