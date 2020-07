Boxe: Russo e Mangiacapre, tra allenamenti e sfide social I due pugili di Marcianise continuano ad allenarsi insieme sognano le Olimpiadi

Insieme, come sempre, perché sono figli della stessa terra e condividono un unico grande sogno. Clemente Russo e Vincenzo Mangiacapre, continuano ad allenarsi sognando l’Olimpiade di Tokyo. Lo fanno sfidandosi a vicenda, rigorosamente sui social, alla fine delle durissime sessioni di allenamento che svolgono giornalmente.

L’ultima trovata dei due campioni casertani è stata una sfida dove per vincere bisognava saltare il maggiorn numero possibile di gradini. Il vincitore? I social ci hanno mostrato un salto del buon Clemente che ha raggiunto il sesto gradino, Vincenzo sembra essersi fermato a cinque. Tante risate, un vero spettacolo per i presenti e per i tifosi che li seguono via social.

Russo e Mangiacapre preparano la prossima stagione con lo spirito giusto. Non si prendono mai troppo sul serio. Sanno bene quando possono regalare qualche sorriso e non perdono l'occasione. La coppia è indivisibile. Dalla corse del 4 maggio tra le stradine di campagna di Marcianise agli allenamenti nella palestra di proprietà di Clemente Russo, si stimolano a vicenda inseguendo la partecipazione alle Olimpiadi nel finale di una carriera in cui entrambi hanno già realizzato il sogno di salire sul podio.