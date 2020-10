MYA Volley Marcianise, buon test contro la Gis Ottaviano I casertani si sono imposti in amichevole in attesa dell'inizio del campionato

Successo nella prima uscita stagionale per la MYA Volley Marcianise che ha battuto in un test amichevole in trasferta la Gis Ottaviano per 3-0. Si sono poi disputati altri due set e nel computo totale i biancazzurri si sono imposti 4-1. Ma al di là del risultato è stata davvero molto importante la prestazione dei nostri ragazzi con Montò, Libraro e il grande capitano Tartaglione devastanti. Un ottimo viatico per la stagione che scatterà tra un mese. Prossimo appuntamento contro Piedimonte Matese (sempre a porte chiuse) venerdì prossimo.