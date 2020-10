Casertana, un positivo al Covid. Nuovo giro di tamponi Slitta l'orario del calcio d'inizio del match con il Teramo

La Casertana ha comunicato che, in seguito ai tamponi effettuati nelle scorse ore, un membro del "gruppo squadra" è risultato positivo al Covid-19. Ritardata di alcune ore la partenza alla volta del ritiro di Teramo, il soggetto interessato è stato posto in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio. Come previsto dal protocollo, l’intero gruppo della prima squadra sarà sottoposto nuovamente a tampone nelle prossime ore. In attesa dell’esito di tali controlli, il calcio d’inizio della sfida Teramo - Casertana è stato posticipato alle ore 20.30 di domani, 18 ottobre.