Casertana, Violante saluta: risoluzione consensuale Non è più il responsabile dell'area tecnica. Il comunicato del club rossoblu

Salvatore Violante non è più il responsabile dell'area tecnica della Casertana. Annuncio del club rossoblu con la chiusura del rapporto ufficializzato nel pomeriggio: "La Casertana FC comunica di aver risolto consensualmente l’accordo con il Responsabile Area Tecnica Salvatore Violante. - si legge nel comunicato della società presieduta da Giuseppe D'Agostino - A lui va il ringraziamento per la professionalità messa al servizio dei colori rossoblu in oltre un anno e l’augurio di un prosieguo di carriera ricco di successi e soddisfazioni".

Ritorno al "Pinto" per la Casertana: "Dopo la serie di partite ravvicinate, la Casertana ha goduto di un giorno supplementare di riposo. La ripresa è fissata per domani.

Non più ad Arienzo, ma allo stadio ‘Pinto’. Il nuovissimo campo in sintetico è pronto ed ora i ragazzi di mister Guidi possono tornare a casa. Da questo momento il lavoro quotidiano della prima squadra verrà svolto nell’impianto di viale Medaglie d’Oro. Le sedute verranno svolte a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli in materia di Covid-19".

Foto: pagina ufficiale Facebook Casertana FC