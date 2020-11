La Casertana pesca dal mercato degli svincolati Ingaggiato un terzino under. Domani i rossoblù sfideranno il Foggia allo stadio "Pinto"

La Casertana si è assicurata le prestazioni sportive di Vincenzo Polito. Terzino, classe 1999, Polito è reduce da una stagione con la maglia della Cavese con cui ha collezionato 18 presenze. Figlio d'arte, cresciuto calcisticamente nella Juve Stabia, ha maturato n Serie D con Gela (40 presenze in 2 stagioni) e Acr Messina (14 presenze). Polito sarà a disposizione per la gara di domani, alle 15, al "Pinto", contro il Foggia, valida per il recupero della seconda giornata del girone C di Serie C.