Casertana, è crisi: al Pinto passa anche il Foggia (0-2) Rocca su rigore e Vitale per la vittoria dei satanelli al "Pinto" nel recupero del secondo turno

Prosegue la striscia senza vittorie della Casertana. Al "Pinto" passa anche il Foggia nella gara valida come recupero della seconda giornata del girone C di Serie C. Risultato di 2-0 in favore dei satanelli, che confermano la crisi di risultati dei falchetti. Il Foggia passa in vantaggio al 10' con il rigore trasformato da Michele Rocca ed è 1-0 ospite all'intervallo. Nella ripresa, al 55', i rossoneri trovano il raddoppio: rete di Gaetano Vitale per il 2-0 ed è, di fatto, chiusura dei giochi per la seconda vittoria di fila del Foggia. Terza sconfitta consecutiva, invece, per i rossoblu di Federico Guidi: tre pareggi e quattro sconfitte per la Casertana dopo i primi 7 turni di campionato e penultimo posto in classifica con la peggior difesa del torneo.

Foto: pagina ufficiale Facebook Casertana FC