Casertana, Pastore è il nuovo direttore sportivo C'è la firma dopo la rescissione consensuale con Violante e l'accantonamento dell'opzione Martone

Dopo la rescissione consensuale con l'ex responsabile dell'area tecnica, Salvatore Violante, seguite da attente valutazioni e una serie di proficui colloqui, la Casertana ha affidato l’incarico di direttore sportivo a Ivano Pastore. Dopo una lunga carriera da calciatore, Pastore ha dato inizio a un nuovo capitolo della sua carriera sportiva ricoprendo il ruolo di direttore sportivo e risultando tra gli artefici della storica promozione in Serie B della Nocerina. Un successo preludio alle esperienze con con Benevento, Trapani, Viterbese, Rimini e nell’area scouting del Milan. "Al direttore va il benvenuto di tutta la Casertana FC e un sentito in bocca al lupo per questa nuova ed avvincente avventura." si legge nella nota ufficiale del club rossoblù. Tramonta, di pari passo, l'opzione che portava a un ritorno, che trapelava essere stato definito, con Aniello Martone.