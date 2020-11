Casertana, D'Agostino: "Si dovrebbe fermare il campionato" Il presidente dei rossoblù: "Non ci sono risorse per continuare in questo modo"

A presentare il neo direttore sportivo della Casertana, Ivano Pastore, è stato il presidente Giuseppe D’Agostino: “Dopo alcuni colloqui la scelta è ricaduta su di lui. Non potevamo chiedere di meglio. Il suo curriculum parla da solo. Tanta esperienza al servizio della Casertana. Sono soddisfatto della scelta fatta. Per quanto riguarda il campionato non è mai realmente iniziato. Non si sa se si gioca o meno. Si parte per raggiungere il ritiro in occasione delle gare esterne e ti dicono che dall’altra parte ci sono positivi. Tu sei costretto a rifare i tamponi perché sono scadute le 48 ore dal calcio d’inizio a causa del rinvio. Ti ritrovi a fare tamponi in ritiro con la paura di trovare qualche altra sorpresa. La situazione è inaccettabile, incide sui progetti di tutte le squadre. Si parlava di riforma, ma penso che ora non sia più prioritaria visti questi problemi. Non capiscono perché non si decida di fermare tutto. O meglio, lo sappiamo. Non ci sono risorse per continuare in questo modo. Siamo la terza Serie professionistica e non abbiamo introiti. Non possiamo effettuare tutti questi tamponi sostenendo spese di continuo. Capisco che non ci si possa fermare e che bisogna fare sacrifici, ma li devono fare tutti, non soltanto noi società. Cambiare allenatore? Mai pensato. Abbiamo sbagliato una partita e mezza. Una l’ho sbagliata io andando negli spogliatoi prima della gara, caricando troppo i ragazzi. Avevo chiesto una partita maschia e in campo ci siamo limitati a dare calci. Ciò che non sappiamo fare. Ci può stare una partita sbagliata. Di certo, ci manca qualche punto. Squadra giovane? Non credo. Abbiamo abbassato l'età media, ma i calciatori che sono arrivati hanno già maturato importanti esperienze. Basti pensare ad un 1999, qual è Santoro, è ormai vicino alle cento partite in Serie C.”