Volley, A3: Aversa ko contro Grottazzolina Il torneo maschile non regala gioie ai campani ancora fermi a quota 4 punti in classifica

Passo falso casalingo della Normanna Aversa Academy che al PalaJacazzi cede il passo alla Videx Grottazzolina. Gli ospiti hanno confermano ancora una volta quanto di buono fatto nell’ultimo periodo con una prestazione di altissimo livello. Campani sconfitti in tre set che, seppur molto combattuti, hanno evidenziato quanto fatica facciano nel momento di chiudere i punti decisivi. Il primo set è stato lungo ed emozionante. Nessuna funga. Tanto equilibrio e sul 30 pari, set point per Grottazzolina che grazie al net sul turno di battuta porta a casa il set beffando gli aversani. Nel secondo canovaccio simile con i marchigiani capaci di gestire gli attacchi di Aversa brava a restare a contatto fino al 23 a 24. Nel momento più importante, però, sono stati ancora gli ospiti a trovare il rush vincente grazie ad un muro fuori (25-23).

Terzo set diverso dai precedenti. Gli ospiti fanno il break e volano sul più quattro (9-13). Aversa si avvicina ma alla fine cede alla maggiore incisività degli attacchi di Grottazzolina che imponendosi 25 a 21 porta a casa l’intera posta in palio e continua a volare in classifica dove vanta 14 punti in cinque match disputati. L’Aversa Normanna Academy reta invece ferma a quota 4 in decima posizione nel girone blu.