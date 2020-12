La Casertana cade a Palermo, decidono Rauti e Lucca Rossublù falcidiati dal Covid. Espulsi Santoro e Marconi per reciproche scorrettezze

Falcidiata dalle positività al Covid, la Casertana cade a Palermo con il finale di 2-0. Guidi deve rinunciare a Carillo, Cuppone, Hadziosmanovic, Pacilli e Petito e al “Barbera” i falchetti passano in svantaggio in maniera beffarda. La difesa tarda a salire sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Rauti (20') la punisce con un diagonale che non lascia scampo ad Avella. Al 40', gol non convalidato ai rosanero per posizione irregolare di Kanoute su incornata di Lucca destinata a finire in rete. L'attaccante si regala, però, la gioia personale nella ripresa con un altro colpo di testa su gran cross tagliato di Valente, tra i migliori in campo. Al 72' è 2-0. Poi si scatena un parapiglia. Scintille tra Santoro e Lucca, colpi proibiti tra Buschiazzo e Marconi mandati anzitempo sotto la doccia dall'arbitro Cosso della sezione di Reggio Calabria. Ultimo quarto d'ora in dieci uomini per siciliani e campani. I rossoblù provano a rientrare in gara con Fedato, all'87', ma Pelagotti si distende e devia in calcio d'angolo.

Il tabellino.

Palermo - Casertana 2-0

Marcatori: pt 20' Rauti; st 27' Lucca.

Palermo (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi (29' st Doda), Somma, Marconi, Crivello; Palazzi (1' st Luperini), Odjer (1' st Broh); Kanoutè, Rauti (33' st Lancini), Valente; Lucca (44' st Santana). A disp.: Fallani, Matranga, Peretti, Martin, Silipo, Floriano. All.: Boscaglia.

Casertana (4-3-2-1): Avella; Polito (24' st Setola), Ciriello, Buschiazzo, Valeau; Izzillo, Santoro, Bordin (10' st Matese); Varesanovic, Origlia (35' st Fedato); Castaldo (25' st De Sarlo). A disp.: Dekic, De Lucia. All.: Guidi.

Arbitro: Cosso della sezione di Reggio Calabria. Assistenti: Rinaldi e Barone di Roma 1. Quarto ufficiale: Catanoso della sezine di Reggio Calabria.

Note: Espulsi: al 30' st Santoro e Marconi per reciproche scorrettezze. Ammoniti: Palazzi, Odjer, Marconi, Luperini, Doda, Origlia.