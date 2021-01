Volley, in A3 vince ancora l'Aversa Normanna Academy Aversani settimi in classifica dopo il successo interno contro la SMI Roma

La Normanna Aversa Academy ha sfoggiato un’altra prestazione da applausi prendendosi l’intera posta in palio nel match interno contro la SMI Roma. I ragazzi di coach Tomasello non hanno lasciato scampo ai capitolini giocando una splendida pallavolo fin dal primo set chiuso sul 25 a 19. Stesso canovaccio anche nel secondo con Aversa sempre avanti nel punteggio e in pieno controllo.

Il 25 a 17 del parziale ha dato ulteriore fiducia ed entusiasmo agli aversani che anche nel terzo hanno continuato a macinare gioco con scelte sempre vincenti. Il 25 a 19 del terzo e ultimo set ha regalato tre punti importantissimi per la classifica dove i campani, salendo a quota 14 punti, hanno raggiunto il settimo posto. Nel prossimo turno altra importante occasione per allungare la serie positiva con la sfida di Palmi contro la Pallavolo Tigano attualmente penultima in classifica a quota 10.