Casertana, è rottura tra gli ultras e il presidente D'Agostino Comunicato congiunto dei supporter rossoblù, che contestano il ritorno di Martone in società

Dura presa di posizione della tifoseria della Casertana contro la gestione del presidente Giuseppe D'Agostino. Nell'imminenza del derby al “Torre”, contro la Paganese, i gruppi organizzati del tifo rossoblù, attraverso un comunicato congiunto, hanno contestato il presidente imputandogli, principalmente, il ritorno di Aniello Martone, incaricato della gestione amministrativa del club. Intanto, il direttore sportivo Ivano Pastore è al passo d'addio.



Il comunicato - “Abbiamo aspettato di proposito qualche giorno… Non volevamo crederci! Non ci sembrava vero. Hai sempre parlato di rispetto, di riconoscenza e di fiducia. Parole che per noi sono dei veri ideali. Ma non per te! Non siamo mai stati schiavi della categoria, il nostro amore non conosce fine e non conosce compromessi. Sembrava chiaro, ma hai offeso un’intera città. Non contento hai continuato per la tua strada. Sei arrivato anche a dire che “i tifosi devono fare i tifosi e basta”. Va bene, faremo solo i tifosi. Per questo ti diciamo che è finito il tempo degli abbracci. È finito il tempo di essere invisibili. È finita la fiducia. È semplicemente finito il tuo tempo... D’Agostino vattene!”