Casertana, un arrivo e una cessione in attacco Chi viene e chi va, i falchetti cambiano la fisionomia del reparto avanzato con due movimenti

La Casertana inserisce Sebastiano Longo nella propria batteria di attaccanti. Classe 1998, Longo arriva dal Parma a titolo definitivo, con un accordo che prevede per il prossimo giugno un’opzione per il suo rinnovo biennale. Attaccante rapido e tecnico, nella prima parte della stagione ha indossato la maglia del Fano (Serie C, girone B) e vanta importanti esperienze in C con Messina, Paganese e Potenza. “Sono contentissimo di approdare in una piazza blasonata. Ho scelto Caserta perché so di trovare una realtà importante e una società sana, che ha tanta voglia di lavorare in vista del futuro. Ho guardato diverse partite dei falchetti e mi hanno colpito le idee di gioco che il mister è riuscito a trasmettere alla squadra. Un modo di intendere il calcio che si sposa a meraviglia con le mie caratteristiche. Sono un calciatore tecnico e dinamico, che ama tanto giocare palla al piede e tentare l’uno contro uno. Ho voglia di dare il mio contributo a questo gruppo.” ha dichiarato Longo attraverso il sito ufficiale del club rossoblù. Chi viene e chi va. Ufficiale anche la cessione di Francesco Fedato al Gubbio.