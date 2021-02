Ternana sempre più verso la Serie B, Casertana travolta 5-1 Dal 2-1 del primo tempo al dominio rossoverde nella ripresa: la capolista è straripante

Nel posticipo della ventitreesima giornata del girone C di Serie C, la Casertana ci prova nel primo tempo, ma viene travolta nella ripresa dalla capolista imbattuta Ternana, sempre più lanciata verso la promozione in Serie B. Al 27', Furlan regala il vantaggio alle Fere, che raddoppiano tre minuti dopo con Partipilo. La Casertana ha il merito di accorciare le distanze nel recupero del primo tempo con Konate, ma passano meno di 180 secondi nella ripresa e Partipilo va a segno per la doppietta personale e determina il riallungo umbro. Al 58' ci pensa Raicevic a blindare il successo con la rete del 4-1. Nel finale, Peralta completa l'opera per il 5-1 finale. La Ternana vola a +14 sulla seconda in classifica, il Bari, in crisi di risultati, a +15 sull'Avellino. La squadra allenata da Cristiano Lucarelli appare destinata al ritorno in Cadetteria. La Casertana rimanda il ritorno in zona playoff. Domenica sarà sfida casalinga con il Teramo.

Serie C - Girone C

Ventitreesima Giornata

Ternana-Casertana 5-1

Marcatori: 27′ pt Furlan (T), 30′ pt Partipilo (T), 46′ pt Konate (C), 3′ st Partipilo (T), 13′ st Raicevic (T., 38′ st Peralta (T)

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Laverone, Boben, Kontek, Frascatore (34′ st Mammarella); Proietti (26′ st Paghera), Palumbo (1′ st Salzano); Partipilo, Falletti (18′ st Peralta), Furlan; Raicevic (26′ st Ferrante). All. C. Lucarelli. A disp. Vitali, Russo, Suagher, Damian, Vantaggiato, Torromino, Onesti.

Casertana (4-3-3): Avella; Polito, Konate, Carillo, Del Grosso (18′ st Rillo); Icardi (18′ st Matese), Santoro, Izzillo; Rosso (34′ st Longo), Cuppone (18′ st Matos), Turchetta (18′ st Pacilli). All. Guidi. A disp. Dekic, Zivkovic, De Sarlo, Hadziosmanovic, Varesanovic, De Lucia.

Arbitro: Pashuku (assistenti Lenza e Spataru, quarto ufficiale Galipò).

Ammoniti: Santoro (C), Palumbo (T).

Recuperi: 2' pt, 2' st.7

