Casertana - Bisceglie, la probabile formazione dei falchetti Un rientro e quattro assenze. Guidi: "Sarebbe un errore clamoroso pensare già ai playoff"

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Federico Guidi per Casertana - Bisceglie, in programma domani, alle 15, allo stadio “Pinto”, valida per la trentesima giornata del girone C di Serie C. Rientra Castaldo. Indisponibili Bordin, Izzillo, Konate e Matarese. "In questo momento non stiamo pensando ai playoff. Sarebbe un errore clamoroso da parte nostra. Ora è il momento di chiudere il discorso salvezza. I nostri sforzi devono essere concentrati su quello. Una volta raggiunto il nostro obiettivo, poi penseremo a vincere di partita in partita” ha dichiarato Guidi alla vigilia del match.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Avella, Dekic, Zivkovic.

Difensori: Buschiazzo, Carillo, Ciriello, Del Grosso, Hadziosmanovic, Polito, Rillo.

Centrocampisti: De Lucia, Icardi, Matese, Santoro, Varesanovic.

Attaccanti: Castaldo, Cuppone, De Sarlo, Longo, Matos, Pacilli, Rosso, Tuchetta.

La probabile formazione.

Casertana (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Carillo, Buschiazzo, Del Grosso; Matese, Santoro, Icardi; Pacilli, Cuppone, Turchetta. A disp.: Dekic, Zivkovic, Ciriello, Rillo, Polito, De Lucia, Varesanovic, Longo, Matos, Castaldo, De Sarlo, Rosso. All.: Guidi.