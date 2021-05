Juvecaserta, 30 anni fa la vittoria al Forum e lo Scudetto Il tricolore più al sud della penisola: nel '91 il punto più alto del basket casertano

21 maggio 1991: la Juvecaserta batte l'Olimpia Milano in Gara 5 della finale playoff e conquista lo Scudetto. Caserta è campione d'Italia, la città della Reggia firma un tricolore storico per tutto il Meridione. È la Phonola della famiglia Maggiò, di coach Franco Marcelletti, casertano, e dei casertani, Vincenzo Esposito e Nando Gentile, dei due americani, Tellis Frank e Charles Shackleford, e di Sandro Dell'Agnello, Cristiano Fazzi, Sergio Donadoni, Massimiliano Rizzo, Giacomantonio Tufano e Francesco Longobardi: il punto più alto per la Juvecaserta, vincente in Coppa Italia nel 1988 e finalista in Coppa delle Coppe contro il Real Madrid nell'89 (la sfida super tra Oscar Schmidt e Drazen Petrovic con un finale amaro). A trent'anni di distanza, Caserta prova a ripartire dalla Serie C Silver, il quinto livello del basket nazionale, dopo due gestioni e l'addio alla Serie A2 nella scorsa estate. "Mai nulla di splendido è stato realizzato se non da chi ha osato credere che dentro di sé ci fosse qualcosa di più grande delle circostanze", così la JuveCaserta Academy celebra i 30 anni dallo Scudetto sui social.

Foto: pagina ufficiale Facebook JuveCaserta Academy