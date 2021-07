Olimpiadi, tiro al volo: per Cassandro esordio positivo nello skeet domani il ragazzo di Capua si giocherà le sue chance di accedere in finale.

Impatto positivo per Tammaro Cassandro con le Olimpiadi. Il tiratore di Caputa, impegnato nelle fasi di qualificazione della prova di Skeet maschile, ha chiuso la prima giornata con un buon risultato. A comando ci sono lo statunitense Vincent Hancock ed il francese Eric Delaunay, entrambi perfetti con 75/75. Ad un solo piattello di distanza ci sono cinque tiratori, tra cui proprio il campano.

Per lui un solo errore con un piattello mancato nella pedana sei della prima serie, Ma dopo quel momento di difficoltà è riuscito a ritrovare la concentrazione chiudendo al meglio le qualificazioni. Tre, invece, i piattelli scappati dal controllo di Gabriele Rossetti, Campione Olimpico uscente. L’azzurro ha chiuso con 72/75 e domani dovrà essere perfetto per difendere il titolo in finale. Cassandro tornerà in pedana alle 3:00 e alle 5:30 per provare la grande impresa di riportare una medaglia Olimpica a Capua come fece Ennio Falco, prorpio nello Skeet, ad Atlanta 1996.