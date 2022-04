Tiro a volo, Coppa del Mondo: Simeone vince l'oro nella prova a squadre Il tiratore di Baia e Latina ha trionfato insieme a Sablone e Ciccotti. Oggi la gara a coppie.

Il tricolore italiano sventola ancora a Lima in Perù dove si è svolta la tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo. Nella gara a squadre di Skeet ancora Campania sul podio in questo fantastico avvio di stagione. Dopo le medaglie nella tappa precedente di Tammaro Cassandro e Silvana Stanco, in Sudamerica, nella prova a squadre, a trionfare è stato il ragazzo di Baia e Latina, provincia di Caserta, Domenico Simeone delle Fiamme Oro. Insieme ai compagni di squadra romani Marco Sablone (Fiamme Oro) e Cristian Ciccotti (Carabinieri), dopo aver brillato già dalle qualificazioni chiudendole al primo posto assoluto con il punteggio di 218/225, nel confronto diretto con gli avversari di Porto Rico Luis Bermudez, Jesus Medero e Miguel Pizarro si sono meritati l’oro con un netto 6 a 4. Vittoria importante anche in ottica futura per un terzetto che potrà sicuramente migliorare ancora. Bene anche le ragazze che hanno vinto l’argento con Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT), Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR) e Francesca Del Prete (Fiamme Oro) di Cisterna (LT). Le azzurre si sono battute con grinta contro le statunitensi Dania Jo Vizzi, Austen Jewell Smith e Catlin Connor, ma non sono riuscite a raggiungerle nelle qualificazioni, chiuse con 214/225 a 210/225 a favore delle avversarie, e nel medal match per l’oro, conclusosi con un secco 6 a 0 a nostro sfavore.

Oggi si torna in pedana con Simeone impegnato nella gara a coppie dove tirerà insieme a Scocchetti. I medal matches inizieranno per le 20.45 italiane.