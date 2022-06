Casertana, si lavora al colpo da 90: nel mirino Bright Addae I falchetti appaiono in vantaggio sulla concorrenza per l'ex Ascoli

La Casertana di Degli Esposti e Carmine Parlato lavora per piazzare un gran colpo a centrocampo. Nel mirino di ds e allenatore dei falchetti è finito Bright Addae, centrocampista ghanese classe 1992, ex capitano dell'Ascoli e vincitore del mondiale Under 20 col suo Ghana in finale contro il Brasile. Addae, che nell'ultima stagione ha giocato tra Lavello e Bitonto, piace a tante squadre di serie D, ma in vantaggio su tutte ci sarebbe proprio la Casertana. Degli Esposti e Parlato vogliono regalare un undici di livello al presidente Giuseppe D'Agostino per riscattare la scorsa stagione, totalmente fallimentare, e riportare subito il club tra i professionisti.