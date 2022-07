Un casertano per l'attacco dei falchetti: Angelo Guida è rossoblu "Orgoglioso di indossare la maglia della mia città"

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Angelo Guida.

Attaccante classe 2002, casertano (precisamente di San Marco Evangelista), dopo aver mosso i primi passi in Terra di Lavoro, cresce nel vivaio della Salernitana fino ad arrivare alla convocazione in prima squadra in occasione della sfida contro il Napoli allo stadio ‘Maradona’ dello scorso 23 gennaio.

Chiusa la sua esperienza in granata, il club rossoblu non si è fatta sfuggire l’occasione, mettendo sotto contratto un talento casertano che entra, così, a far parte del nuovo progetto di rilancio. Fame ed appartenenza al territorio i punti di forza del nuovo innesto rossoblu: “Sono contento ed orgoglioso di indossare i colori della mia città. Una responsabilità in più che non mi spaventa, anzi. Moltiplica i miei stimoli. Darò tutto per questa maglia perché per me e la mia famiglia rappresenta tanto. Il presidente ed il direttore hanno dimostrato grande stima e fiducia nei miei confronti e questo è stato un ulteriore motivo per sposare questo progetto. Il mio obiettivo? Segnare e dare il mio contributo per portare questa maglia fuori da una categoria che non le compete”.