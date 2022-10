Basket, Serie B: la Juvecaserta passa a Pescara 56-66 Prima vittoria per la squadra di coach Luise: Drigo e Sperduto protagonisti

La Juvecaserta 2021 vince al PalaElettra, supera il Pescara Bk 2.0 con il risultato di 56-66 nella seconda giornata del girone D di Serie B. Mathias Drigo è il leader offensivo della squadra bianconera in Abruzzo con 19 punti e decide il match con Alessandro Sperduto (18). Prima vittoria in Serie B per la squadra di coach Sergio Luise.

Il tabellino.

Serie B - Girone D

Seconda Giornata

Pescara Bk 2.0 - Juvecaserta 2021 56-66

Parziali: 17-19, 21-11, 6-18, 12-18

Pescara: Capitanelli 19 (3/5, 3/8), Del Sole 16 (4/9, 2/5), Maralossou 7 (3/9, 0/1), Fasciocco 7 (2/7, 1/3), Grosso 5 (1/2, 1/1), Pucci 2 (0/1, 0/3), Modo (0/5, 0/0), Masciopinto (0/1, 0/3), Perella, Paliciuc, Campoli, Del Prete

Caserta: Drigo 19 (3/5, 4/8), Sperduto 18 (2/5, 3/6), Mei 11 (1/4, 3/8), Cioppa 9 (0/1, 3/6), Sergio 6 (0/4, 2/5), Romano 3 (0/2, 1/3), Lucas (0/2, 0/1), Mastroianni (0/3, 0/2), Cortese (0/1, 0/0), Terreni, D'Aiello.

Foto: ufficio stampa Juvecaserta