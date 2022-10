Casertana, si prosegue con Parlato. Con il Pomezia match a porte chiuse D'Agostino a un passo dal cambiare, alla fine ha rinnovato la fiducia al tecnico

Dopo la debacle al "Pinto" contro la Lupa Frascati sono state ore di riflessione in casa rossoblu. Alla fine però il patron Giuseppe D’Agostino ha deciso di non cambiare la guida tecnica, nonostante un campionato fin qui decisamente al di sotto delle aspettative di inizio stagione. Carmine Parlato resta in sella, sarà ancora lui l’allenatore della Casertana. Intanto, per effetto della mancanza della certificazione di agibilità relativa al campo Comunale di Pomezia, il club rossoblu ha comunicato si comunica che la gara con i laziali in programma domenica 23 ottobre alle 15 sarà disputata a porte chiuse.