Castel Morrone: il nuovo PalaMaggiò prende forma Nuova proprietà ed ecco gli obiettivi posti per la riqualificazione

Il PalaMaggiò è pronto al restyling e l'obiettivo è renderlo il palazzetto dello sport più grande del Sud Italia. La struttura sportiva di Castel Morrone, costruita nel 1982, che è stata il tempio del basket casertano, della Juvecaserta in Serie A, e che ha ospitato anche concerti e spettacoli di alcuni dei più importanti cantanti italiani e internazionali, ha una nuova proprietà, la MC Investment, di Rino Manna (70 per cento), Giuseppe Caruso (29 per cento) e Giancarlo Bosco (1 per cento), che hanno presentato il piano di riqualificazione del PalaMaggiò al Comune di Castel Morrone. Si punta alla riapertura al pubblico sin dal prossimo settembre con un impianto da 8mila posti, che prevede basket, nuoto, padel e attività di ristorazione nel suo progetto.