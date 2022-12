Casertana, via Favetta. Torna Mattia Matese Il centrocampista aveva già vestito il rossoblu nel 2018

Dopo la cessione "pesante" di Ciro Favetta al Brindisi, la Casertana ha annunciato di aver ingaggiato Mattia Matese. Per il centrocampista classe 2001 si tratta di un ritorno a casa: proprio in rossoblu aveva completato la trafila nelle giovanili fino ad arrivare all’esordio in prima squadra nell’estate del 2018 nel match di Coppa Italia di C contro il Livorno.

Per lui 49 presenze con la Casertana tra i professionisti prima di passare all’ACR Messina nella stagione 2021/22 (Serie C) e la scorsa estate al Trapani (Serie D).