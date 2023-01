Tiro a volo, Coppa del Mondo: in Marocco pronto ad esordire il casertano Tazza Nella tappa di Rabat il campano inizia domani la qualificazione nella specialità dello skeet.

A Rabat in Marocco è tutto pronto per la Prima Prova di coppa del Mondo ISSF. Si parte già domani con la gara di Skeet con i primi 50 piattelli di qualificazione, due serie da 25. Toccherà prima alle donne alle 10:00, poi qualche minuto più tardi saliranno in pedana gli uomini, tra cui figura anche il casertano delle Fiamme Oro Giancarlo Tazza. Oltre al campano toccherà a Emanuele Fuso (Esercito) e Valerio Palmucci (Fiamme Oro). La gara proseguirà sabato 14 gennaio con altre due serie di qualificazione e terminerà domenica 15 gennaio con l’ultima serie e le finali.

Di seguito convocati e programma completo della tappa di Rabat.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta; Emanuele Fuso (Esercito) di Spello (PG); Valerio Palmucci (Fiamme Oro) di Fiano Romano (RM).

Ladies: Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI); Giada Longhi (Fiamme Oro) di Longone Sabino (RI); Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI).

Commissario Tecnico: Andrea Filippetti

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Luca Miotto (Carabinieri) di Ciliverghe (BS); Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Giulia Grassia (Esercito) di Modena; Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI)

Direttore Tecnico: Marco Conti.

PROGRAMMA

Venerdì 13 Gennaio Gara Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

Sabato 14 Gennaio Gara Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

Domenica 15 Gennaio Gara Skeet Maschile e Femminile (25 piattelli)

14:30 Semifinali e Finale Skeet Femminile

16.00 Semifinali e Finale Skeet Maschile

Lunedì 16 Gennaio Gara Skeet Mixed Team

16:00 Finale Mixed Team Skeet

Martedì 17 Gennaio Gara a Squadre Skeet Maschile e Femminile

16:00 Finale Squadre Skeet Maschile e Femminile

Mercoledì 18 Gennaio Allenamenti Ufficiali Trap

Giovedì 19 gennaio Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

Venerdì 20 gennaio Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

Sabato 21 gennaio Gara Trap Maschile e Femminile (25 piattelli)

Domenica 22 Gennaio Gara Trap Mixed Team

Lunedì 23 Gennaio Gara a Squadre Trap Maschile e Femminile

16:00 Finale Squadre Trap Maschile e Femminile