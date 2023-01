Pallanuoto, a Santa Maria Capua Vetere il raduno della selezione centro sud Sono in buon numero gli atleti campano che parteciperanno al raduno dal 19 al 21 febbraio.

Il lavoro della federazione sui giovani non si ferma mai. C'è continuità e questo è molto importante. Dare occasioni di confronto a chi si appresta a fare il grande salto tra i professionisti è necessario per lo sviluppo dell’atleta. La pallanuoto azzurra vive un momento felice. Il Settebello di Campagna, dopo il successo iridato del 2019 si è confermato ai vertici a Budapest perdendo solo in finale con la Spagna. Dietro però c’è bisogno di un grande lavoro per avere sempre ricambi all’altezza. In questa ottica, dal 19 al 21 febbraio, c’è un importante appuntamento per monitorare gli atleti del centro sud. Sarà Santa Maria Capua Vetere ad ospitare il raduno dei nati nel 2008 dove ovviamente ci saranno diversi ragazzi campani.

Di seguito i convocati: Antonio Feliks Craparotta (Vis Nova), Daniele Sforza, Francesco Corelli, Francesco Iudica (SS Lazio), Lorenzo Calzati (CN Latina), Giorgio Marangolo, Angelo Filippo Sicali (CC Origia), Francesco D'Arrigo (Ekipe Catania), Pasquale Porzio (Acquachiara Ati 2000), Roberto Longo, Italo Postiglione, Ferdinando Varriale, Domenico Cuomo (CN Posillipo), Alessandro Tini, Alessandro Benci, Tommaso Franchi (Libertas Perugia), Giorgio Auciello (WP Bari), Andrea Morabito (Italica Sport). Aggregati: Salvatore Iacovelli, Christian Errichiello (CC Napoli), Davide Rocchino (Acquachiara), Antonello De Gioiosa. Nello staff anche l'assistente Daniele Cianfriglia e il preparatore atletico Federico Pace.