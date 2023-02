Boxe, a Marrakech oggi tocca alla casertana Charaabi In attesa di salire sul ring nei prossimi giorni Irma Testa e Aziz Abbes Mouhiidine.

E’ iniziato il Trofeo Internazionale Mohammed IV a Marrakech in Marocco. Il torneo, che rientra nella Golden Belt Series della IBA, a cui partecipano circa 254 pugili provenienti da 33 nazioni, è un ottimo banco di prova in vista dei Mondiali maschili e femminili. Sono 13 gli azzurri presenti, 6 uomini e 7 donne. Oggi, intorno alle 18:00, salirà sul ring la casertana Sirine Charaabi. La ragazza di San Prisco affronterà la Nyembo nella categoria dei 52 kg. Oltre a lei oggi toccherà anche ad Alessia Mesiano e Salvatore Cavallaro. Dovranno ancora attendere, invece, le due stelle della spedizione azzurra; Aziz Abbes Mouhiidine e Irma Testa. Il ragazzo di mercato San Severino partirà dai quarti di finale dove sfiderà il francese Boufia, mentre la campionessa di Torre Annunziata salirà sul ring direttamente in semifinale per affrontare la vincete della sfida tra Hannabou e Yorontsova.

Oggi, nella seconda giornata della competizione, saranno 2 Azzurre e 1 azzurro a salire sul ring:

8° 52 Kg Chaarabi vs Nyembo CDO H 18

4° 60 Kg Mesiano vs Gobulova RUS H 18.30

8° 71 Kg Cavallaro vs Kulenguluka COD H 20.45

Sorteggio:

AZZURRE:

3/2

8° 52 Kg Chaarabi vs Nyembo CDO

4° 60 Kg Mesiano vs Gobulova RUS

------------------------

Semifinale 63 Kg Canfora vs Sychuova RUS/Amina MAR

4° 57 Kg Testa vs Hannabou MAR/Yorontsova RUS

4° 54 Kg Savchul vs Madueno SPA

4° 48 Kg Bonatti vs Liu TPE

4° 50 Kg Sorrentino vs Mathaladan SGP

AZZURRI:

2/2

8° 57 Kg Iozia vs Udin INA 5-0

3/2

8° 71 Kg Cavallaro vs Kulenguluka COD

-------

4° +92 Kg Lenzi vs Abdullayev AZE

4° 92 Mouhiidine vs Boufia FRA

4° 75 Kg Cavallaro vs Alsa' LBA

4° 80 Kg Commey vs Iashaish JOR