Casertana, verso il Monterotondo con due squalifiche Fermati Paglino e Sabatino. Intanto il primo posto è più vicino

Dopo la vittoria contro il Sarrabus Ogliastra si riaprono spiragli promozione per la Casertana, complice anche il ko della capolista Paganese. I falchetti, a -10 dagli azzurrostellati, preparano ora il match casalingo di domenica contro il Real Monterotondo Scalo ma devono prendere atto della stangata del giudice sportivo. Se la squalifica di Sabatino per cumulo di ammonizioni era attesa, un pò meno la mano pesante arrivata nei confronti del terzino rossoblù Stefano Paglino che ha rimediato ben quattro giornate per aver sputato nei confronti di un avversario, generando un principio di rissa.