La Ble Decò Juvecaserta passa a Taranto (78-89) Vittoria in trasferta per la squadra bianconera contro il CJ Basket

La Ble Decò Juvecaserta vince a Taranto, batte il Cus Jonico con il punteggio di 78-89 nella diciannovesima giornata di Serie B (girone D). Ottime prove per Lucas e Drigo in compagnia di Visentin, Mei e Sperduto per la squadra bianconera contro il CJ Basket, a cui non bastano i 24 punti di Corral.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Diciannovesima Giornata

CJ Basket Taranto - Ble Decò Juvecaserta 78-89

Parziali: 17-17, 19-15, 25-25, 17-32

Taranto: Corral 24 (8/13, 2/3), Villa 15 (3/4, 1/6), Cena 9 (2/5, 1/2), Piccoli 9 (3/5, 0/2), Conte 8 (4/5, 0/2), Sampieri 6 (3/3, 0/0), Bruno 5 (1/2, 0/4), Graziano 2 (1/1, 0/0), D'Agnano, Liace, Napolitano, Gaeta

Caserta: Lucas 19 (4/10, 3/7), Drigo 18 (5/10, 2/6), Visentin 14 (7/9, 0/0), Mei 11 (1/1, 2/7), Sperduto 10 (1/2, 1/3), Mastroianni 10 (1/4, 1/1), Cioppa 5 (2/3, 0/0), Sergio 2 (1/1, 0/1), Romano (0/1, 0/0), Pagano