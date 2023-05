Basket, play-in Serie B: Teramo vince gara 4, Caserta costretta alla "bella" Serie B: finale di 72-66 e si decide tutto mercoledì a Caserta con gara 5

La Teramo a Spicchi 2K20 vince gara 4 e costringe la Ble Decò Juvecaserta alla bella del play-in, della serie che vale l'accesso alla Serie B Nazionale. Finale di 72-66 per gli abruzzesi contro i bianconeri a cui non basta Drigo, autore di 17 punti. Dall'altra parte spiccano le prove di Calbini (23 punti) e Di Donato (17). Gara 5 è in programma mercoledì con palla a due alle 20.30 a Caserta.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Play-in Ammissione Serie B Nazionale - Gara 4

Teramo a Spicchi 2K20 - Ble Decò Juvecaserta 72-66

Parziali: 17-16, 9-17, 19-10, 27-23

Teramo: Calbini 23 (2/3, 2/6), Di Donato 17 (3/4, 3/6), Casoni 12 (4/5, 0/4), Perin 11 (2/5, 2/7), Guastamacchia 5 (1/1, 1/4), Galipò 4 (2/3, 0/4), Melchiorri (0/2, 0/1), Sacchi (0/2, 0/2), Cianci (0/1, 0/0), Ferri, Di Febo

Caserta: Drigo 17 (2/3, 2/6), Ndoja 12 (2/5, 0/4), Mei 12 (1/1, 3/5), Visentin 7 (3/5, 0/0), Romano 6 (3/4, 0/0), Lucas 5 (1/7, 1/2), Mastroianni 5 (1/3, 1/4), Sergio 2 (1/2, 0/1), Cioppa (0/0, 0/2), Cortese

Foto: ufficio stampa Juvecaserta 2021