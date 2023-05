Scherma, Europei U23: nella spada argento per la casertana Kowalczyk L'azzurra ha disputato una grande gara cedendo solo in finale all’Ucraina Emili Conrad.

Da Budapest, dove sono in corso di svolgimento gli Europei under 23 di Scherma, arriva una splendida notizia per il movimento campano. Nella prova di spada, Sara Kowalczyk, portacolori del Gruppo sportivo dell’Esercito, ha vinto la medaglia d’argento.

L’atleta della Giannone Caserta è stata eccezionale fin dai primi assalti superando il girone eliminatorio con cinque vittorie e una sola sconfitta. Poi ha superato Theodora Ion 15-4, Virginia Romeo 15-8 e Mihal Shukurov 15-11 giungendo ai quarti di finale. Tra la campana e la zona medaglie c’era solo la francese Alice Conrad che è stata battuta solo all’ultima stoccata 15-14.

In semifinale ancora un assalto complicato contro la svizzera Favre, anche lei battuta all’ultima stoccata. Dopo tanta fatica la ragazza casertana ha ceduto solo in finale dall’Ucraina Emili Conrad.

Foto: Federscherma