Boxe, Valentino sconfitto a Stoccarda Il kosovaro Zogaj è il nuovo Campione continentale IBO.

Non è stata una trasferta vincente quella di Riccardo Valentino in Germania. Alla “Scharrena” di Stoccarda è andato in scena il match, valido per il titolo Europeo IBO dei Mediomassimi, tra il campano e il kosovaro Altin Zogaj, giunto alla sfida con uno score di 12 vittorie in altrettanti incontri.

Valentino, 6 successi e due sconfitte, ha combattuto bene, è riuscito ad essere per lunghi tratti all’altezza del rivale, ma alla fine è uscito dal ring sconfitto per verdetto unanime (94-96; 92-96; 92-96). La decisione die giudici ha quindi assegnato al kosovaro Altin Zogaj la corona di nuovo Campione continentale IBO. Per il ventisettenne di Marcianise è stata comunque una grande esperienza che gli potrà essere utile in vista dei prossimi match.