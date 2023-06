Nuoto: Butini ufficializza la squadra per i Mondiali: out le gemelle Cesarano Oltre alle due sorelle sarà assente anche Antonella Crispino.

La Nazionale italiana di nuoto che parteciperà ai Mondiali in Giappone, nella località di Fukuoka dal 23 al 30 luglio, è fatta. Cesare Butini, commissario tecnico di lungo corso ha preso le sue decisioni e le ha comunicate nella giornata di ieri.

Dopo il 59° Sette Colli il quadro è completo. 32 gli atleti convocati, 19 maschi e 13 donne, che partiranno alla volta del Giappone il 13 luglio per allenarsi fino al 20 nella località di Kurosawa. Nell’elenco ci sono i grandi nomi del nuoto azzurro come Ceccon, Burdisso, Miressi, Paltrinieri, Quadarella e Pilato. Non ci saranno atlete campane, infatti, né le gemelle Antonietta e Noemi Cesarano, né Antonella Crispino sono riuscite a strappare la qualificazione.

A penalizzare soprattutto le due sorelle anche l’assenza, per la prima volta dopo tanti anni, della 4x200 stile libero femminile. L’Italia non gareggerà in questa specialità che per anni è stata protagonista salendo sui podi Europei e Mondiali capitanata da Federica Pellegrini con diverse compagne che si sono alternate come Stefania Pirozzi, Chiara Masini Luccetti, Alice Mizzau, Diletta Carli e tante altre.

Tra le convocazioni un po’ di Campania c’è con Ginevra Taddeucci che è tesserata col Circolo Canottieri Napoli e ovviamente con la Pallanuoto, specialità dove siamo maestri, con il tecnico napoletano del Setterosa Carlo Silipo e gli atleti Alessandro Velotto, Vincenzo Rezuto Iodice e Vincenzo dolce che col Settebello andranno a caccia di una medaglia.

Ecco la lista completa dei convocati:



Federico Burdisso (Esercito/Aurelia Nuoto)

Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport)

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto)

Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics)

Piero Codia (Esercito/Aniene)

Luca De Tullio (Fiamme Oro/Aniene)

Marco De Tullio (Aniene)

Leonardo Deplano (Carabinieri/Aniene)

Stefano Di Cola (Marina Militare/Aniene)

Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto)

Nicolò Martinenghi (Aniene)

Filippo Megli (Carabinieri/Florentia)

Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino)

Lorenzo Mora (Vigili del Fuoco/Amici Nuoto Modena)

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto)

Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto)

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport)

Matteo Restivo (Carabinieri/Florentia)

Lorenzo Zazzeri (Esercito/Florentia)



Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento)

Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/Azzurra 91)

Anita Bottazzo (Fiamme Gialle/Imolanuoto)

Martina Carraro (Fiamme Azzurre)

Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/Azzurra 91)

Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics)

Emma Virginia Menicucci (Esercito/Aniene)

Margherita Panziera (Fiamme Oro/Aniene)

Benedetta Pilato (Fiamme Oro/Aniene)

Sofia Morini (Esercito/Azzurra 91)

Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In Sport)

Simona Quadarella (Aniene)

Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli)