Nuoto: le gemelle Cesarano e la Crispino convocate per le Universiadi in Cina Le tre atlete casertane gareggeranno a Chendgu dall'1 al 7 agosto.

Non andranno al Mondiale di Fukuoka, che era un obiettivo complicato ma a lungo sognato, si consoleranno con le Universiadi. Parliamo delle gemelle Tonia e Noemi Cesarano e di Antonella Crispino. Le atlete casertane sono state inserite nella lista delle convocate per la manifestazione che andrà in scena a Chendgu, in Cina, dall'1 al 7 agosto al Dong'an Lake Sports Park Aquatics Centre.

Di seguito il comunicato della Fin.

Su indicazione della direzione tecnica delle squadre nazionali di nuoto, la Federazione Italiana Nuoto ha il piacere di comunicare la selezione che parteciperà ai Giochi Mondiali Universitari di nuoto, in programma a Chendgu (Cina), dall'1 al 7 agosto al Dong'an Lake Sports Park Aquatics Centre.

Responsabile tecnico: Davide Pontarin.

Atlete (15): Viola Scotto Di Carlo (Napoli Nuoto), Noemi Cesarano e Antonietta Cesarano (Time Limit), Linda Caponi (Carabinieri), Paola Biagioli (Carabinieri / RN Florentia), Federica Toma (Carabinieri / In Sport), Francesca Pasquino (In Sport), Anita Gastaldi (Vo2 Nuoto Torino), Alessia Ferraguti (Imolanuoto), Sonia Laquinatana (Azzurra 91), Antonella Crispino (Esercito / Assonuoto), Anna Pirovano (Fiamme Azzurre / In Sport), Francesca Fresia (Aquatica Torino), Giulia Ramatelli (Esercito / Aurelia Nuoto), Giulia D'Innocenzo (Carabinieri / CC Aniene).

Atleti (21): Michele Busa (Imolanuoto), Giovanni Carraro (Riviera Nuoto Dolo), Giovanni Caserta (In Sport), Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Christian Ferraro (Nuoto Montebelluna), Nicolò Franceschi (NC Milano), Alessandro Fusco (Fiamme Gialle / CC Aniene), Lorenzo Gargani (CUS Udine), Ivan Giovannoni (Esercito / Aurelia Nuoto), Lorenzo Glessi (Esercito / Gorizia Nuoto), Giovanni Izzo (Imolanuoto), Matteo Lamberti (Carabinieri / GAM Brescia), Michele Lamberti (Fiamme Gialle / GAM Brescia), Davide Marchello (Aurelia Nuoto), Samuele Martelli (H. Sport), Massimiliano Matteazzi (In Sport), Pierandrea Matteazzi e Alessandro Pinzuti (Esercito / In Sport), Alessio Proietti Colonna (Marina Militare / Aurelia Nuoto), Simone Stefanì (Fiamme Oro / Time Limit), Ludovico Blu Art Viberti (CN Torino).

La squadra italiana partirà per Chengdu il 26 luglio.