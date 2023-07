Tiro a Volo, Coppa del Mondo Skeet: Cassandro guida dopo i primi 50 piattelli A Lonato del Garda il campano è partito fortissimo, domani con la seconda fase di qualificazione.

E’ iniziata oggi, a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, la tappa di coppa del Mondo di tiro a volo. Il programma è stato aperto dalla specialità dello skeet individuale. In testa, dopo i primi 50 piattelli di qualificazione, c’è il casertano Tammaro Cassandro che è stato perfetto chiudendo 50 su 50.

Ottimo è stato in generale l’avvio degli azzurri con Rossetti che ha concluso il primo turno 49 su 50 e di Luigi Agostino 48 su 50. Buona la prova di chi è in gara per il ranking come Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD), quest’anno vincitore della Coppa del Mondo a Larnaca (CYP) ed Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN), quest’anno medaglia d’argento nella Coppa del Mondo a Il Cairo (EGY), sono stati entrambi perfetti con 50/50.

Domani la competizione proseguirà con altri 50 piattelli di qualificazione e si concluderà mercoledì 12 luglio con gli ultimi 25 e le finali, in diretta su Rai Sport a partire dalle 15.00.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Luca Miotto (Carabinieri) di Ciliverghe (BS); Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Federica Caporuscio (Carabinieri) di Roma; Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Giulia Grassia (Esercito) di Modena.

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

PROGRAMMA

Martedì 11 luglio Gara Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

Mercoledì 12 luglio Gara Skeet Maschile e Femminile (25 piattelli)

15:00 Finale Skeet Femminile

16.00 Finale Skeet Maschile

Giovedì 13 luglio Gara Skeet Mixed Team

15:00 Medal Matches Mixed Team Skeet

Venerdì 14 luglio Allenamenti Ufficiali Trap

Sabato 15 luglio Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Domenica 16 luglio Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

15:00 Finale Trap Femminile

16.15 Finale Trap Maschile