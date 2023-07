Tiro a Volo, Skeet: Cassandro quasi perfetto a Lonato del Garda Nella tappa bresciana di Coppa del Mondo il campano è vicinissimo alla finale.

L’Italia dello skeet è uno squadrone. Lo sta confermando a Lotano del Garda, in provincia di Brescia, dove è in corso di svolgimento la prova di Coppa del Mondo di Tiro a Volo. Tra i grandi protagonisti c’è Tammaro Cassandro. Il casertano, che ieri aveva chiuso in testa dopo i primi 50 piattelli con un percorso netto, nella seconda fase ne ha mancato uno solo chiudendo con 99 su 100 insieme al compagno di squadra Gabriele Rossetti mentre Luigi Lodde ha chiuso con 97 su 100.

Al comando c’è il danese Jasper Hansen, l’unico a fare un percorso netto. Da segnalare i risultati anche di chi è in gara solo per il ranking come Elia Sdruccioli che è a punteggio pieno e Erik Pittini con 99 su 100.

Domani la gara terminerà con gli ultimi 25 piattelli di qualificazione ed i migliori sei tiratori si qualificheranno per le finali, in programma a partire dalle 15.00 con diretta su Rai Sport.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Luca Miotto (Carabinieri) di Ciliverghe (BS); Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Federica Caporuscio (Carabinieri) di Roma; Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Giulia Grassia (Esercito) di Modena.

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

PROGRAMMA

Mercoledì 12 luglio Gara Skeet Maschile e Femminile (25 piattelli)

15:00 Finale Skeet Femminile

16.00 Finale Skeet Maschile

Giovedì 13 luglio Gara Skeet Mixed Team

15:00 Medal Matches Mixed Team Skeet

Venerdì 14 luglio Allenamenti Ufficiali Trap

Sabato 15 luglio Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Domenica 16 luglio Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

15:00 Finale Trap Femminile

16.15 Finale Trap Maschile