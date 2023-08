Reggina fuori dai pro, Casertana a un passo dalla C Ultima parola al Consiglio di Stato del 29 agosto

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del Lecco che si riavvicina così all’ammissione in serie B. Respinti invece i ricorsi di Perugia e Reggina. Per loro adesso si potranno aprire le porte del Consiglio di Stato, ultimo grado della giustizia amministrativa, con udienza fissata per il 29 agosto. A questo punto la Casertana vede sempre più vicina la serie C mentre, se dovesse essere confermata la riammissione del Lecco, il Piacenza resterebbe in serie D.