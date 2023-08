Casertana: ecco Tavernelli per l'attacco Annuncio del club rossoblu. L'attaccante è reduce dall'annata vissuta con Novara e Triestina

"Camillo Tavernelli è a Roccaraso". Così la Casertana ha annunciato l'arrivo dell'attaccante, reduce dall'annata vissuta con il Novara e la Triestina (37 presenze e 4 reti in Serie C). Tavernelli, che in carriera ha giocato con il Citadella in Serie B dal 2020 al 2022 (48 presenze e 4 gol), si è unito al gruppo guidato dal tecnico Vincenzo Cangelosi nella seduta di ieri nel ritiro abruzzese. "Velocità, qualità e un tiro esplosivo a disposizione del tecnico palermitano", aggiunge la società rossoblu.

L'attesa dell'ingresso vero e proprio nel girone C

"L'ora X, aspettando la chiamata". Così sui social il club rossoblu vive il percorso che porterà la squadra e la società al ritorno in terza serie. Riferimento alla X del calendario proposta dalla Lega Pro perché non è ancora ufficiale la partecipazione, ma lo sarà nei prossimi giorni. Saranno 7 le squadre campane nel girone C di Serie C. Nel presentare i gironi la Lega Pro ha specificato che per la gara della prima giornata di campionato disputata dalla squadra ad oggi indicata nel raggruppamento di girone come società X verrà concesso, su richiesta del club, il rinvio: situazione plausibile anche in chiave mercato con il club pronto al balzo nel percorso estivo. Grande attesa e preparativi che si susseguono.

Foto: pagina ufficiale Facebook Casertana F.C.