Juvecaserta in lutto: addio a Rosario De Felice La FIP Campania: "Resterà per sempre il ricordo di un ragazzo che ha saputo rispondere al destino"

La Juvecaserta 2021 è in lutto per la morte di Rosario De Felice, scomparso all'età di 29 anni. Cresciuto cestisticamente nel club bianconero De Felice fu uno dei superstiti del tragico incidente stradale del novembre 2008 in cui persero la vita Manuela Gallicola, Gianluca Noia, Luigi e Paolo Mercaldo e che lo costrinse su una sedia a rotelle.

Il comunicato del club bianconero

"A distanza di quasi tre lustri l’incidente stradale che coinvolse l’under 15 della Juvecaserta a Buccino ha segnato un altro grave lutto. Stanotte, a seguito di una crisi respiratoria, si è spento Rosario De Felice, uno dei due ragazzi sopravvissuti allo scontro del novembre 2008, rimasto tetraplegico proprio a seguito delle conseguenze del tragico incidente stradale in cui persero la vita Manuela Gallicola, Gianluca Noia, Luigi e Paolo Mercaldo. Il presidente Francesco Farinaro e la Juvecaserta 2021, profondamente colpiti dalla triste notizia, stringono in un affettuoso abbraccio la famiglia De Felice ricordando in questo doloroso momento la suacostante presenza alle gare della squadra bianconera, a conferma del grande amore per il basket che aveva contraddistinto la vita di Rosario anche dopo le conseguenze del tragico incidente di Buccino. L’ultimo saluto domani, alle 15.30, alla Chiesa di S.Maria degli Angeli in San Nicola la Strada".

La nota della FIP Campania

"Mentre Scugnizzi per sempre riempie i cuori di chi ha amato il basket casertano e la sua terra, ci lascia a soli 29 anni Rosario De Felice, esempio di coraggio senza confini. Rosario era rimasto gravemente ferito in seguito a quel tragico incidente stradale del 2008 che aveva sconvolto la comunità di Caserta. A Buccino (SA) persero la vita Emanuela Gallicola, dirigente della squadra Under 15 della Juvecaserta, l'allenatore Gianluca Noia, il giocatore Paolino Mercaldo e suo padre Gigi Mercaldo, accompagnatore della squadra. Da allora, Rosario aveva rinunciato alla sua vita da atleta ma non all'amore per la palla a spicchi. In noi resterà per sempre il ricordo di un ragazzo che ha saputo rispondere al destino con la forza di un guerriero, conservando un cuore colmo di gentilezza".

Foto: pagina ufficiale Facebook FIP Campania