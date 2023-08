Ble Decò Juvecaserta: ecco i numeri di maglia del nuovo roster Sabato alle 18, a Maddaloni, test contro l'ASD Felice Scandone Avellino

La Ble Decò Juvecaserta, al lavoro per la stagione 2023/2024 in Serie B Nazionale, ha annunciato i numeri di maglia per il roster: 0 Diego Jordan Lucas, 1 Raffaele Romano, 3 Davide Mastroianni, 7 Niccolò Moffa, 9 Alfonso Zampogna, 10 Giovanni Pani, 13 Giovanni Pagano, 14 Damir Hadzic, 15 Paolo Paci, 17 Nicola Mei, 25 Stefano Pisapia, 32 Biagio Sergio, 33 Riccardo Vaccaro, 77 Fatih Mehmedoviq.

Lo staff tecnico

"Oltre al parco atleti, questo sarà lo staff tecnico a supporto, sul campo e non solo. - si legge nella nota diffusa dal club bianconero - L’head coach è Sergio Luise, così come nella passata stagione e al suo fianco ci sarà sempre Ciro Dell’Imperio, primo assistant coach e responsabile tecnico del settore giovanile; l’altro assistente sarà Nicola Liguori. I preparatori fisici, che in questo periodo sono in maniera più intensa già al fianco della squadra, specie in queste prime settimane di lavoro, saranno Ottone Amore e Daniele Russo. Per ciò che concerne lo staff sanitario, esperienza e professionalità al servizio del collettivo bianconero con il Dr Nicolino Letizia, il Dr Emilio Taglialatela, ortopedico di fiducia del club, e il Dr Ettore Borsi, mentre Fabio Viscardi sarà il fisioterapista".

Primo test contro l'ASD Felice Scandone Avellino

"Oltre alle definizione, è bene anche annotare in agenda i prossimi appuntamenti che vedranno protagonista la squadra bianconera del presidente Francesco Farinaro: aspettando il primo battesimo del fuoco ufficiale della nuova stagione, con la gara di Sant’Antimo per la Supercoppa LNP 2023 Old Wild West del 9 settembre prossimo, la Ble Decò Juvecaserta 2021 comunica che sosterrà degli scrimmage amichevoli: in data 2 settembre alle ore 18 in quel del Pala Angioni Caliendo di Maddaloni contro la Scandone Avellino, formazione di Serie B Interregionale. A seguire, tre giorni dopo, il 5 settembre, appuntamento alle ore 18 presso il parquet del PalaTedeschi di Benevento, laddove i bianconeri affronteranno la locale formazione sannita, neopromossa nella B Interregionale".