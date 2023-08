Casertana, D'Agostino: "Oggi riscriviamo la storia" Le parole del presidente rossoblu dopo l'ufficialità del ritorno in Serie C

Ecco tutta l'emozione per il ritorno in terza serie, espressa in conferenza stampa dal presidente della Casertana, Giuseppe D'Agostino. “È stato un percorso difficile, lungo tre mesi. Così come due anni fa fummo segnati da quella esclusione, oggi riscriviamo la storia. - così il massimo dirigente rossoblu. C'ho sempre creduto, anche a dicembre. Non posso dimenticare quel triste Natale trascorso con la mia famiglia. Siamo stati premiati per il coraggio e la forza di volontà. L'arrivo di Cangelosi in quel frangente era il segno di certo non di una resa, ma di una programmazione in vista del futuro. La vittoria dei playoff ha dato inizio a questo iter che sembrava non finire mai. Siamo stati anche un pizzico fortunati. - ha aggiunto D'Agostino – Ma la fortuna aiuta gli audaci e noi lo siamo. Ero convinto che saremmo usciti da una categoria che Caserta non merita di certo”.

Foto: pagina ufficiale Facebook Casertana F.C.