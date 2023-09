Ble Decò Juvecaserta - ASD Felice Scandone 94-67, Luise: "Prima verifica" Il coach bianconero: "Una squadra che si aiuta e prova ad alzare l'intensità"

Lo scrimmage del Pala Angioni - Caliendo di Maddaloni è terminato con il risultato di 94-67. Vince la Ble Decò Juvecaserta contro l'ASD Felice Scandone con punteggi azzerati al termine di ogni quarto. "Una prima verifica sul lavoro svolto e su quel processo di costruzione di una mentalità aggressiva in difesa e collaborativa in attacco. - ha spiegato il coach della Ble Decò, Sergio Luise - L’atteggiamento di tutti i ragazzi è stato sicuramente positivo, abbiamo visto voglia di passarsi la palla ed il continuo tentativo di migliorare la conoscenza reciproca in attacco, mentre in difesa si è avuta la netta sensazione di una squadra che si aiuta e prova ad alzare l’intensità per mettere in difficoltà gli avversari".

Il tabellino

Scrimmage

Ble Decò Juvecaserta - ASD Felice Scandone 94-67

Juvecaserta: Zampogna 6, Mastroianni 6, Mei 11, Romano: 13, Hadzic 14, Moffa 10, Memedoviq 10, Sergio 2, Vaccaro 2, Lucas 20

ASD F. Scandone: Trapani 11, Sanchez 18, Soliani 12, Pichi, Cianci 12, D’offizi 6, Scolpini, Bianco 5, William, Mazzagatti 3.

Foto: ufficio stampa Juvecaserta 2021