Ble Decò Juvecaserta, Luise: "Sfida impegnativa con Sant'Antimo" Il coach: "Dobbiamo tenere bene a mente quelli che sono i carichi di lavoro e le condizioni fisiche"

Domani, con palla a due alle 19, sarà derby di Supercoppa Serie B tra la Geko PSA Sant'Antimo e la Ble Decò Juvecaserta. "Questa gara di Supercoppa che andremo ad affrontare ben può essere considerata come una tappa di avvicinamento alla prima giornata di campionato, che è il nostro obiettivo e dove cercheremo di arrivare sicuramente più pronti possibili e nella forma migliore. - ha spiegato il coach della Juvecaserta, Sergio Luise - Di certo sarà una sfida più impegnativa in confronto alle due amichevoli affrontate fin qui".

Il coach: "Derby sentito, daremo il massimo"

"Rispetto a questa competizione, siamo consapevoli che questa è comunque una gara che mette in palio il passaggio del turno e che andremo a fronteggiare un derby sentito vista la rivalità tra le due piazze, e quindi daremo il massimo e faremo di tutto per portarla a casa. Tuttavia, dobbiamo tenere bene a mente quelli che sono i carichi di lavoro e le condizioni fisiche della nostra squadra in questo esatto momento della stagione”.

Foto: ufficio stampa Juvecaserta 2021