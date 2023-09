Latina-Casertana 1-1, Cangelosi: "Siamo in crescita" Il commento del tecnico rossoblu dopo il secondo pareggio consecutivo in campionato

Pari per la Casertana a Latina (1-1): Fabrizi ha regalato il vantaggio ai pontini trasformando un calcio di rigore, ma nel finale del primo tempo è arrivato il pari di Curcio. Secondo pareggio consecutivo per i falchetti. "Un pari da prendere positivamente considerando che abbiamo affrontato un'ottima squadra. - ha spiegato il tecnico dei falchetti, Vincenzo Cangelosi - Nel primo tempo c'hanno messo in difficoltà e per questo motivo abbiamo dovuto apportare dei correttivi. Nella ripresa ci sono state occasioni per fare gol da una parte e dall'altra. Rispetto alla prima gara sicuramente abbiamo tenuto meglio il campo nell'arco dei 90 minuti, nel finale abbiamo sofferto di meno. Piano piano, a furia di giocare, la situazione migliorerà. Adesso il problema è recuperare perché tra 3 giorni giochiamo di nuovo e bisogna vedere chi riuscirà a farlo prima".

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quarta Giornata

Latina - Casertana 1-1

Marcatori: 29' pt Fabrizi (L), 46' pt Curcio (C)

Latina (3-5-2): CardinalI; Cortinovis, Rocchi, De Santis; Crecco (11' st Ercolano), Di Livio, Riccardi, Biagi (20' st Mastroianni), Paganini (28' st Del Sole); Fabrizi, Jallow (11' st Fella). All. Di Donato. A disp. Bertini, Di Renzo, Gallo, Perseu, Polletta, Serbouti, Vona.

Casertana (4-3-1-2): Venturi; Paglino (1' st Anastasio), Celiento, Sciacca, Fabbri (1' st Soprano); Toscano (38' st Matese), Proietti, Casoli; Damian; Tavernelli, Curcio. All Cangelosi. Cadili, Del Prete, Galletta, Marfella, Taurino, Turchetta.

Arbitro: Pezzopane