Monterosi-Casertana 0-1: rete di Curcio e vittoria dei falchetti, il tabellino L'attaccante risulta ancora una volta prezioso e firma il gol del primo successo stagionale

La Casertana vince a Teramo contro il Monterosi. Ancora a segno Curcio e prima vittoria in campionato per la squadra di Cangelosi che dopo quattro pareggi e una sconfitta centra il successo contro i laziali guidati in panchina da Taurino. La Casertana sale a quota 7 punti in classifica.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Settima Giornata

Monterosi Tuscia - Casertana 0-1

Marcatori: 25' Curcio

Monterosi (3-5-2): Rigon; Piroli (30' Sini), Cinaglia (84' Di Paolantonio), Tartaglia (78' Vano); Bittante, Frediani (46' Fantacci), Parlati, Altobelli, Di Renzo; Silipo (77' Palazzino), Costantino. All. Taurino. A disp. Conti, Coronas, Di Francesco, Ekuban, Ferreri, Giordani, Perrotta, Santilli, Tolomello.

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai, Soprano, Celiento, Sciacca; Toscano (60' Anastasio, 77' Cadili), Proietti, Damian; Casoli, Montalto (59' Carretta), Curcio (77' Tavernelli). All. Cangelosi. A disp. Del Prete, Galletta, Marfella, Matese, Paglino, Taurino.

Arbitro: Gasperotti.

Ammoniti: Celiento (C), Casoli (C), Cinaglia (M), Sciacca (C)