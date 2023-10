Brindisi-Casertana 1-4: falchetti dominanti al "Fanuzzi", il tabellino Tavernelli, Montalto, Carretta su rigore, Proietti: rossoblu di forza e qualità

Prova di forza e qualità per la Casertana che domina a Brindisi e vince con il finale di 4-1. Falchetti avanti al 22' con il gol Tavernelli ed è la rete che consente ai rossoblu di correre con decisione lungo la sfida. Al 28' ecco il raddoppio firmato da Montalto per ulteriori certezze. La squadra di Cangelosi trova anche il tris sul finale del primo tempo. Rigore conquistato dalla Casertana e trasformato da Carretta: 3-0 all'intervallo. Triplo cambio per il Brindisi in avvio di ripresa, al 64' arriva il 4-0 rossoblu siglato da Proietti per il controllo delle operazioni. Bunino va a segno cinque minuti dopo e i biancazzurri chiudono in 10 per l'espulsione di Cancelli. Successo prezioso per la Casertana, ora a quota 11 punti.

Serie C - Girone C

Nona Giornata

Brindisi - Casertana 1-4

Marcatori: 22' pt Tavernelli (C), 28' pt Montalto (C), 44' rig. Carretta (C), 19' st Proietti (C), 24' st Bunino (B)

Brindisi: Saio, Monti, Gorzelewski, Albertini, Cancelli, Petrucci (1' st Ceesay), Bizzotto, Valenti (1' st Lombardi), Fall (23' st Costa), Malaccari (1' st Bunino), Golfo (33' st Ganz). All. Danucci. A disp. Albertazzi, Auro, Vona, Mazia, Bellucci, Moretti, De Angelis, De Feo

Casertana: Venturi, Toscano (39' st Matese), Soprano, Carretta (39' st Taurino), Tavernelli (30' st Turchetta), Sciacca, Casoli, Calapai, Montalto (13' st Curcio), Anastasio (39' st Cadili), Proietti. All. Cangelosi. A disp. Marfella, Galletta, Del Prete, Paglino

Arbitro: Giaccaglia

Ammoniti: Valenti, Anastasio, Cancelli, Costa

Espulsi: 38' st Cancelli (B)