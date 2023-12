La Casertana cala il tris d'assi: 3-1 al Giugliano e secondo posto Tavernelli, Curcio e Montalto per agganciare il Picerno

Il tabellino:

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Cadili, Anastasio; Toscano, Proietti, Damian (91′ Matese); Curcio (91′ Carretta), Montalto (91′ Turchetta), Tavernelli (65′ Taurino). All.: Cangelosi.

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna (77′ Sorrentino), Berman, Caldore, Yabre; Giorgione, Berardocco (60′ Berardocco), Vogiatzis (60′ Bernardotto); Ciuferri (77′ Di Dio), Salvemini, Oviszach (59′ De Sena). All.: Bertotto.

Arbitro: Andrea Ancora di Roma 1

Ammoniti: Celiento (C), Cadili (C), Salvemini (G), Vogiatzis (G)

Marcatori: 2′ Tavernelli (C), 51′ Curcio (C), 74′ De Sena (G), 89′ Montalto (C)