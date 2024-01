Casertana, D'Agostino: "Non esistono cifre per portare via Montalto" Il presidente del club rossoblu: "Ferma volontà di continuare a far bene con questa maglia"

Nota ufficiale da parte della Casertana con il presidente del club, Giuseppe D'Agostino, che si è espresso così su Adriano Montalto e sul "rincorrersi di voci", così definito proprio dalla società rossoblu, sull'attaccante: "Partiamo dal presupposto che non esistono cifre che possano portare via Adriano Montalto da Caserta. - ha affermato il massimo dirigente - La Casertana non ha assolutamente intenzione di privarsi del suo attaccante. Detto ciò, è normale che uno dei migliori calciatori della categoria sia nei desideri di tutti i principali club della serie C, da nord a sud. Ma Montalto non ha mai manifestato la volontà di andare via, nè di prendere in considerazione altre proposte. Anzi, la sua ferma volontà è quella di continuare a far bene con questa maglia e di vincere con la Casertana. Era giusto intervenire per frenare le tante voci di queste ore che non fanno certo bene all’ambiente in questo momento importante della stagione. Siamo concentrati sul campo e ci teniamo a tornare a vincere dopo due sconfitte".

Prevendita biglietti per Casertana-Latina

"In seguito alla riunione della Commissione di Vigilanza avvenuta nel pomeriggio, preso atto dei lavori posti in essere per il ripristino dell’agibilità dello stadio ‘Pinto’, si preannuncia l’apertura della prevendita per la gara Casertana-Latina alle ore 12 di domani, giovedì 25 gennaio, relativamente al settore Tribuna. La prevendita per il settore Distinti, invece, avrà inizio nella giornata di venerdì 26 gennaio".